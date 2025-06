“Fonti energetiche alternative fra uso e abuso. Le aree non idonee”. Proseguono a Larino gli incontri tematici promossi da Partecipa Molise

L’Associazione politico culturale Partecipa Molise, nell’ambito degli incontri “Un altro domani” è lieta di invitare la stampa e la cittadinanza per un importante momento di riflessione e confronto sul tema “Fonti energetiche alternative fra uso e abuso. Le aree non idonee”. L’iniziativa si terrà venerdì 27 giugno 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale, in Piazza Duomo a Larino (CB).

L’evento mira ad approfondire un tema di cruciale attualità per il futuro del nostro territorio, analizzando le opportunità e le criticità legate all’utilizzo delle energie rinnovabili, con un focus particolare sulla corretta individuazione delle aree idonee per la loro installazione.

Dopo i saluti e le introduzioni a cura del Sindaco di Larino e Presidente della Provincia di Campobasso, Pino Puchetti, il dibattito vedrà la partecipazione di qualificati relatori: il prof. Claudio Massimo Colombo, docente di Scienza del suolo UNIMOL e Consigliere SISS (Società Italiana della Scienza del Suolo), che offrirà il suo contributo scientifico sul tema. La Dott.ssa Loredana Pietroniro dell’ARSARP Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (Ufficio Viticoltura, frutticoltura e valorizzazione produzioni ecocompatibili e a basso impatto ambientale), che porterà l’esperienza e le prospettive legate alle produzioni sostenibili. L’incontro sarà moderato da Micaela Fanelli, Capogruppo Pd Regione Molise, garantendo un dibattito stimolante e costruttivo.

A conclusione degli interventi, si terrà una tavola rotonda con gli attori locali, per raccogliere istanze e proposte direttamente dal territorio e favorire un dialogo partecipato sulle politiche energetiche e di tutela del paesaggio. L’Associazione Partecipa Molise invita la cittadinanza a prendere parte a questo appuntamento fondamentale per costruire un “Un altro domani” più consapevole e sostenibile per la nostra regione.