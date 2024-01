Fondovalle Tappino/Scontro tra due furgoni, due feriti in ospedale

Due furgoni si sono scontrati questa mattina lungo la Fondovalle Tappino, al chilometro 18+715 della Strada Statale 645, in territorio di Pietracatella. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Uni dei due autisti è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l’uomo.

Entrambi gli autisti dei mezzi hanno riportato ferite, pare serie, tanto da essere stati ricoverati al Cardarelli di Campobasso.

Sul posto i Carabinieri, le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e personale Anas per regolare la circolazione.