Una Squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta su incidente al Km 8.300 della SS645 – fondovalle Tappino agro Campodipietra .

Una auto si è ribaltata per cause da accertare.

A bordo 2 gli occupanti feriti non gravemente presi in cura da personale medico del 118, sul posto una pattuglia dei Carabinieri del capoluogo molisano per quanto di propria competenza.