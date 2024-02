Fondi comunitari di sviluppo rurale: soddisfazione dei vertici ministeriali

di Massimo Dalla Torre



”Il lavoro svolto sui fondi comunitari di sviluppo rurale è stato intenso e ha portato a

risultati molto soddisfacenti tant’è che è stato recuperato gran parte del ritardo di spesa

accumulato e ciò ha permesso di chiudere il 2023 con il minimo rischio di penalizzazioni

finanziarie da parte della Commissione europea”. Questo è il primo commento dei vertici

ministeriali delle politiche agricole alimentari e forestali, sui dati della spesa dei Programmi

di sviluppo rurale, divulgati dalla Rete rurale nazionale. ”Solo nel caso di alcune regioni

non è stata raggiunta la quota minima di spesa stabilita dai regolamenti comunitari – hanno

puntualizzato i vertici ministeriali – e per questo si è costretti a rinunciare a circa 6,8 milioni

di euro di fondi europei. Il condizionale è d’obbligo, perché le Autorità regionali hanno

chiesto alla Commissione europea una deroga alla regola del disimpegno, a causa dei

recenti ripetuti eventi eccezionali che hanno avuto inevitabili ripercussioni sulle aziende

agricole e quindi sulla loro capacità di realizzazione degli interventi previsti dal relativo

programma di sviluppo rurale. In ogni caso il risultato raggiunto è di grande rilievo. Un

risultato che conferma le capacità del mondo agricolo, grazie ad una perfetta sinergia con

altri organismi, di utilizzare al meglio le risorse finanziarie messe a disposizione

dall’Unione europea in un settore strategico per l’economia del Paese, dimostrando

dinamicità e propensione a investire per incrementare la competitività delle imprese

agricole italiane e delle aree rurali in generale”. Il tutto in considerazione che sono stati

erogati contributi pari a 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1,16 miliardi messi a disposizione

dall’Unione europea. Se si guardano le classifiche regionali, il podio d’onore della spesa

se lo sono aggiudicato le Regioni del Centro Nord, seguite a stretto giro di ruota dalla

Provincia di Trento, dalla Lombardia e dalla Valle d’Aosta, mentre distaccate di alcune

lunghezze le Regioni del Centro Nord che hanno raggiunto una percentuale fatta

registrare dal gruppo della ”Competitività”’ (67,45%). Nettamente inferiore alla media

nazionale la perfomance delle Regioni del Sud, anche se i dati sono particolarmente

indicativi, perché scaturiscono da misure che avvantaggiano interventi molto importanti,

volti al sostegno del ricambio generazionale, di pratiche agricole ecocompatibili e

d’investimenti in settori strategici, sia aziendali, sia infrastrutturali, come quelli realizzati nel

settore della bonifica e dell’irrigazione con l’obiettivo di diffondere la connettività a banda

larga nelle cosiddette aree rurali. Esperienze che permettono una ripartenza volta a

sviluppare un preciso modello di politica agricola comune da attuare sul territorio del

nostro paese, anche se le scelte da fare dovranno essere comunicate a Bruxelles, solo

allora una volta ottenuto il semaforo verde si saprà se queste sono la carta vincente per un

settore che da tempo attende una ripartenza a trecentosessanta gradi.