FISMU/La formazione per i medici di famiglia diventa specialistica

Plauso di La Vecchia, segretario regionale Molise FMT, per l’importante novità per i medici di famiglia con la formazione in medicina generale, che da «specifica» diventa specialistica.



Da sempre riteniamo che non sia adeguata l’offerta formativa italiana basata su corsi regionali, la formazione dei futuri medici di medicina generale dovrebbe essere demandata ai dipartimenti universitari di medicina generale gestiti da medici di medicina generale



La formazione di livello nazionale, permetterebbe che le conoscenze possano essere comuni a tutti i medici di medicina generale .



Le conoscenze, e le competenze debbono poter essere acquisite , in modo completo e permanente, e permettere una preparazione uniforme dei medici sul territorio nazionale.



“ Si accoglie così una richiesta avanzata dal ministro della salute Orazio Schillaci che, rispondendo a un question time alla Camera il 25 febbraio, aveva sottolineato la necessità di trasformare il percorso formativo in medicina generale in un percorso specialistico, per adeguare le borse di studio percepite dagli studenti.”