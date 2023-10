Nella mattinata una squadra di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso è stata impegnata nello spegnimento di un fuoco sviluppatosi per cause in corso di accertamento, in una località di Contrada Vazzieri (CB).

Le fiamme hanno coinvolto un oliveto, alcuni mezzi agricoli, un fusto di oli esausti. Il personale Vigile del Fuoco ha impedito il peggio evitando il coinvolgimento di un bombolone di GPL.