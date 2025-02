Festa di carnevale AIDO Molise, una serata di divertimento e solidarietà

Sabato 1 marzo 2025 alle ore 20:00, il ristorante Coriolis by Eden a Ripalimosani ospiterà un evento speciale: la festa di carnevale di AIDO Molise. Un evento di caratura regionale che vede l’associazione protagonista in una serata di intrattenimento, ma soprattutto sarà l’occasione per sostenere e promuovere una causa importante, la mission primaria di AIDO: la cultura della donazione di organi,

tessuti e cellule.



Partecipare significa condividere valori di solidarietà e speranza, in un’atmosfera di festa e amicizia. Sensibilizzare nei confronti della scelta del Sì alla donazione organi è l’intento di AIDO Molise che con i Gruppi comunali ed i Gruppi provinciali opera su tutta la regione con

la forza instancabile dei volontari.