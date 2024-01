Festa a Bojano. Inaugurata l’area camper. La Città diventa amica del turismo itinerante

Giornata di festa per la comunità di Bojano. Un sole primaverile ha reso magica una giornata, quella del 13 gennaio 2024, iniziata con l’arrivo di oltre 70 camper, una visita al bellissimo Borgo Medievale di Civita Superiore e culminata con l’inaugurazione dell’area camper posta retrostante il campo sportivo, nella lottizzazione denominata “Marina”. Se si potesse equiparare la giornata ad una canzone, si canterebbe sicuramente in coro quella che conclamò la Premiata Forneria Marconi a eccellenza della musica mondiale: E’ festa ( Celebration )…

“E’ festa, come sempre è la festa d’un leggero uccello che va, come sempre è la festa, di chi è. E tu?” La festa si è tenuta alla scopertura della targa che segnala l’area camper, oltre 30 posti completi di colonnine elettriche (presto in uso) e dotata di ogni confort. Già realizzata la segnaletica, le postazioni, i pozzetti di carico e scarico. “Presto saremo in grado di ultimare l’area, metter lei il vestito più bello e riorganizzarci per favorire al meglio un turismo, quello itinerante, a cui crediamo fermamente” le parole del Sindaco della Città Matesina, Carmine Ruscetta. L’intera maggioranza del governo cittadino presente, accompagnata da decine di cittadini entusiasti e dagli oltre 120 ospiti camperisti provenienti da ogni e dove del centro sud Italia, hanno presenziato all’inaspettata consegna dell’area al mondo itinerante. Parole di elogio e di conforto sono pervenute dai sindaci di Campodipietra, Giuseppe Notartomaso, e Camillo Santilli di Pietracupa.

“Un progetto che ci vede impegnati in prima fila e che non possiamo pensare si fermi qui a Bojano” le parole dell’on. le Remo Di Giandomenico, commissario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, che soddisfatto confida nel rapporto sinergico con l’Ente Regione per poter far meglio e ampliare la costante positiva degli ultimi anni in tema di turismo. Pervenuti i saluti dei due presidenti, per la Giunta Francesco Roberti e per il Consiglio Quintino Pallante, presenti alla cerimonia, proseguita presso la sala Universitaria di Palazzo Colagrosso il comandante della Caserma dei Carabinieri di Bojano Edgard Pica accompagnato dal maresciallo Luana Malerba, ha visto il culmine della manifestazione nella consegna della targa e dell’attestato di “Comune Amico del Turismo Itinerante” da parte dei vertici dell’Unione Club Amici nelle persone di Ivan Perriera, presidente nazionale e Michele Cicchelli, vice presidente dell’Isernia camper club. Partecipazione copiosa da parte del gruppo dei camperisti facente parte della Giò Camper di cui capogruppo Giovanni Paolone e del presidente del Camper Club Cassino, Antonio Di Fazio.

Accoglienza e grande partecipazione attiva da parte di cittadini e attività commerciali quali la Trattoria Borgo Antico di Civita Superiore, Casale Rosa di Vinchiaturo, Ripa dei Forti di Santa Maria del Molise, delle comunità di Matrice, Pesche e Santa Maria del Molise, visitati dai camperisti nel viaggio raduno programmato, hanno decretato il plauso da parte degli ospiti che nell’apprezzare, nel salutare il Molise hanno già promosso un imminente ritorno sempre più partecipato.