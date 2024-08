Ferragosto per chi rimane in città o in paese può diventare giornata di solitudine; per questo motivo nei comuni e città spesso si organizzano momenti aggregativi e di cordialità.

‘Aperitivo in piazza: brinda e socializza!’ è appunto una di queste manifestazioni e si terrà oggi, dalle ore 12 alle 14, a Ferrazzano in Piazza Santa Caterina.

L’evento rientra nel cartellone dell’Agosto Ferrazzanese promosso dalla Pro loco.