Ex dipendenti mensa Responsible, firmato accordo di ricollocazione con la presidenza della struttura

Dopo una lunga battaglia portata avanti dai lavoratori della mensa del Responsible Research Hospital di Campobasso e dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise, che li hanno affiancati sin dal primo momento, ieri sera è stato sottoscritto l’accordo di ricollocazione per tutti gli ex dipendenti del servizio, tra le OO.SS e la Presidenza del Responsible Research Hospital.

Era questo il tipo di impegno che ricercavano i lavoratori e le OO.SS. e finalmente la Presidenza del Responsible ha fatto un concreto passo avanti nei confronti di queste persone rimaste da un giorno all’altro senza occupazione, pur avendo prestato da anni servizio all’interno della struttura sanitaria.

I termini dell’intesa sono ovviamente legati alla riapertura dei locali mensa a seguito della ristrutturazione dei locali, che richiederà un periodo indicativo di circa tre mesi, all’esito dei quali i lavoratori potranno nuovamente svolgere l’attività lavorativa di cui sono stati ingiustamente privati senza motivazione o preavviso.

La protesta pacifica ma ingombrante dei lavoratore e delle OO.SS. Ha portato i suoi frutti: è stato riconosciuto il diritto di questi lavoratori alla continuità lavorativa nel luogo dove da sempre hanno operato.

L’accordo sottoscritto tra le parti, nei prossimi giorni, sarà sottoposto alla ratifica presso la Regione Molise, così come stabilito in precedenza anche dal Consiglio Regionale. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise hanno apprezzato, questa volta, il concreto impegno della Presidenza del Responsible Research Hospital, oltre alla tenacia dei lavoratori che hanno creduto fermamente in questa battaglia di dignità ed esprimono ampia soddisfazione per il risultato raggiunto, pur precisando che non abbasseranno la guardia fino a quando vedranno tutti i lavoratori interessati nuovamente occupati nel servizio di mensa.

Le Organizzazioni Sindacali terranno informata la cittadinanza tutta di tutti gli sviluppi della vicenda.