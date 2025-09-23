Evento Sabato al Borgo/FdI critica metodo e merito programmatico

In seno alla seduta odierna della Commissione Consiliare CENTRO STORICO, convocata per l’organizzazione dell’evento SABATO AL BORGO in programma il prossimo 27 settembre, il Gruppo Consiliare di FdI desidera esprimere con chiarezza la propria posizione critica nel metodo e nel merito programmatico dell’evento. I Consiglieri di FDI, nel metodo ribadiscono con fermezza il totale dissenso per il mancato coinvolgimento non solo delle forze consiliari presenti nell’Assise civica, ma anche dei tanti commercianti e residenti, insieme ai comitati presenti ed espressione viva proprio del borgo cittadino, che si sono visti esclusi dalle scelte programmatiche previste. Non solo!

I tempi sono eccessivamente ristretti e poco rispettosi delle dinamiche promozionali che invece andavano implementate. A pochi giorni dall’evento, ancora non si sa nulla. Molto grave! Nel merito il Gruppo di FdI critica il taglio culturale dato o “pseudo/dato” poichè improntato su un concetto di diversità che più che includere…divide. lnoltre, sottolineiamo come non vi sia stata chiarezza né nella cessione del patrocinio né nella definizione della programmazione dell’evento. Questa mancanza di trasparenza genera difficoltà nel garantire coerenza e qualità all’intera iniziativa. Riteniamo fondamentale che gli eventi promossi nel cuore della nostra città rispettino la loro natura, valorizzando la storia, l’arte e le tradizioni che ci appartengono. Inserire contenuti non pertinenti e non coinvolgenti, rischia di svilire l’intero progetto e di compromettere la qualità e l’identità dell’offerta culturale offerta alla cittadinanza e ai visitatori.

Il gruppo conferma il proprio impegno a sostenere esclusivamente iniziative, come fatto in passato, che rispettino questa visione, contribuendo così a mantenere alta la dignità e la coerenza delle attività nel centro storico.