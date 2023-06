Domenica 4 giugno si è svolto nell’atrio d’ingresso di Palazzo San Giorgio a Campobasso, l’evento conclusivo del Consiglio delle bambine e dei bambini del Comune di Campobasso, promosso in collaborazione con il Comitato Unicef di Campobasso.L’incontro è stata anche l’occasione per i lavori che le bambine e i bambini hanno realizzato in questi mesi di attività del Consiglio e ha permesso ai giovani consiglieri di mostrare e distribuire il manuale da loro realizzato “Campobasso for kids”.



Presenti all’incontro anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, insieme agli altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale.



“Il Comune di Campobasso, grazie alla fondamentale collaborazione instaurata con il Comitato Unicef di Campobasso, continua a percorrere la strada del coinvolgimento delle giovani generazioni verso il bene comune, con il progetto del Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini così come con quello, nuovissimo, del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. – ha detto Roberto Gravina – Il progetto dell’Unicef, ogni anno, permette un coinvolgimento in prima persona dei più giovani, inducendoli a confrontarsi con quelle che sono le possibilità e i diritti di partecipazione civile e democratica in possesso di ogni cittadino. Un ringraziamento sincero e doveroso – ha detto in conclusione Gravina – va fatto al Comitato Unicef di Campobasso e a tutti i suoi preziosi collaboratori per il lavoro che svolgono al servizio dei ragazzi, soprattutto, strutturando un lavoro comune che dia alle nuove generazioni quegli strumenti per acquisire la consapevolezza di quanto sia importante partecipare alla vita amministrativa e politica delle proprie comunità.”