Energia/Coldiretti: contro i rincari si riscoprono gli orti anticrisial

Con i rincari nel carrello della spesa, scatenati dal caro energia, ben oltre 4 italiani su 10 (44%) con l’arrivo della primavera si difendono coltivando in proprio frutta e verdura a chilometri zero in giardini, terrazzi, orti urbani e piccoli appezzamenti di terreno per garantirsi cibo in una situazione di grande difficoltà e incertezza. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione dell’iniziativa di Campagna Amica che, in tutti i mercato della rete presenti in Italia, ha fatto entrati in azione i tutor dell’orto con dimostrazioni pratiche per aiutare i consumatori a sfruttare tutti gli spazi a disposizione, dentro e fuori le mura di casa, per produrre in autonomia.

Al mercato di Piazza Cuoco 1 a Campobasso il giovane produttore ortofrutticolo Saverio Cerviero, presente con la propria azienda all’interno dello stesso, ha spiegato ai consumatori come poter realizzare, in maniera semplice e divertente, un orto di piante aromatiche sul proprio balcone o terrazza. Un’iniziativa molto apprezzata dai consumatori che non hanno mancato di chiedere chiarimenti e consigli al giovane imprenditore agricolo.

Se in passato erano soprattutto i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell’orto, memori spesso di un tempo vissuto in campagna, adesso – sottolinea la Coldiretti – la passione si sta diffondendo anche tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione. Un bisogno di conoscenza che – precisa la Coldiretti – è stato colmato con il passaparola e con il boom delle pubblicazioni specializzate, ma che ora ha favorito la nascita della nuova figura del tutor che la rete degli orti urbani di Campagna Amica mette a disposizione.

Lo scoppio del conflitto in Ucraina – sottolinea Coldiretti – ha portato con sé, oltre alla grande solidarietà verso questo popolo, grande preoccupazione per gli effetti della guerra sull’economia reale a partire dall’alimentazione. I giardini e i balconi delle abitazioni lasciano così spazio ad orti per la produzione “fai da te” di lattughe, pomodori, piante aromatiche, peperoncini, zucchine, melanzane, ma anche di piselli, fagioli fave e ceci da raccogliere, trasformare o conservare all’occorrenza. Un fenomeno che, oltre a far risparmiare, aiuta anche a trascorrere momenti di relax e allentare le ansie.



I 10 consigli della Coldiretti per un orto perfetto