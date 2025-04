Emergenza cinghiali: Tavolo tecnico in Prefettura

“Si comincia ad intravedere un raggio di sole.”

Con queste parole, la prefetta di Campobasso Michela Lattarulo ha chiuso il

tavolo tecnico convocato questa mattina a Palazzo di Governo per affrontare

il problema cinghiali, che sempre più frequentemente si spingono nelle aree

urbane del territorio regionale.

All’incontro hanno partecipato la sindaca di Campobasso Marialuisa Forte, il

presidente dell’Anci Molise e sindaco di Macchia Valfortore Gianfranco

Paolucci, la dirigente regionale Sandra Scarlatelli, il direttore del Servizio

Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare, il responsabile

dell’Osservatorio Faunistico degli habitat naturali, il comandante provinciale

dei Carabinieri, il rappresentante dei Carabinieri Forestali, il direttore del

Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità pubblica dell’Asrem e, in video

collegamento, i rappresentanti di Ispra e dell’Istituto Zooprofilattico

dell’Abruzzo e del Molise.

Il confronto, articolato ma proficuo, ha fissato due punti chiave per

fronteggiare questa emergenza: selezione di personale specializzato per

l’abbattimento dei cinghiali e impegno della Regione per il prelievo e lo

smaltimento delle carcasse.

Grazie alla convenzione con il Formez, la Regione Molise sta selezionando

personale qualificato per intervenire in maniera mirata e professionale

nell’abbattimento degli ungulati, che stanno progressivamente

urbanizzandosi. Si tratta di consulenti, il cui impiego potrà essere richiesto

direttamente dai sindaci in caso di emergenza. La selezione, che si prevede

possa essere conclusa entro dieci giorni, rappresenta un passo importante

per affiancare i cacciatori con figure specializzate, come sottolineato anche

dal responsabile di Ispra.

Si è invece in attesa dell’ok al piano economico necessario per il

perfezionamento del contratto tra l’Asrem e una ditta specializzata per lo

smaltimento delle carcasse negli inceneritori. Questo intervento si è reso

necessario a causa del sovraccarico dell’Istituto Zooprofilattico, che in

passato gestiva il conferimento, e del crescente numero di animali da

smaltire, monitorati anche in ottica di prevenzione della peste suina.

Le istituzioni coinvolte, dalla Regione ai Comuni, hanno concordato

sull’urgenza di azioni coordinate e immediate per rispondere a una situazione

che rappresenta un rischio sia per la sicurezza stradale che per l’attività

agricola. Nel solo 2024, si sono verificati 193 incidenti stradali causati da

fauna selvatica, alcuni con feriti, oltre ai gravi danni arrecati ai raccolti.

La prefetta Lattarulo, raccogliendo le istanze dei territori, ha ribadito la

necessità di un intervento sinergico e veloce: “La parola d’ordine è fare in

fretta.”