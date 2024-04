Elezioni comunali/ Campobasso: il centro destra c’è

di Stefano Manocchio

Il colpo d’occhio è quello a cui il centro destra ci ha abituati da sempre: piena in ogni ordine di posti la saletta del Centrum Palace nel capoluogo di regione per la presentazione dei candidati alla carica di sindaco per i Comuni di Campobasso e Termoli. Aldo De Benedittis e Nico Balice, entrambi avvocati, rappresenteranno una coalizione ampia che ha voluto dare prova di compattezza, portando a Campobasso i segretari regionali dei partiti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati, Popolari per l’Italia e UDC), oltre a parte della deputazione parlamentare e con il presidente della Giunta Regionale del Molise a fare da moderatore, ma non solo.

De Benedittis e Roberti

Francesco Roberti, infatti, ha introdotto e chiuso la serie degli interventi ed è stato il più ‘energico’ di tutti, soprattutto nella difesa dei molisani “gente onesta e laboriosa. Come Regione– ha detto ancora- abbiamo fatto molto e comunque più di altri e ci deve essere riconosciuto”. Ha mantenuto sempre un tono più o meno alto e ha dato la sua versione dell’andamento delle trattative, che lui e i responsabili dei sei partiti non considerano tardive e incagliate, ma solo frutto di dialettica politica, negando qualunque tipo di contrasto tra i partiti di questa alleanza.

Nico Balice

Hanno parlato tutti (oltre a Roberti, i senatori Claudio Lotito e Costanzo della Porta, l’on. Elisabetta Lancellotta, Filoteo Di Sandro, Michele Marone, Fabio Cofelice, Vincenzo Niro e Teresio Di Pietro); tutti hanno inneggiato alla vittoria elettorale, chi con toni trionfalistici, chi parlando di governo e con maggiore pacatezza.

Aldo De Benedittis

La considerazione pratica è toccata al Sottosegretario alla Regione Molise, Vincenzo Niro, che ha detto che non bisogna pensare di avere già vinto, perché la vittoria si costruisce voto su voto, contattando personalmente le persone e bussando a tutte le porte; vista la lunga esperienza di campagne elettorali vittoriose, gli alleati hanno mostrato di aver preso in seria considerazione il consiglio.

Brevi e chiari gli interventi dei due candidati a sindaco, con De Benedittis che ha voluto ricordare la sua presenza per 15 anni sugli scranni di Palazzo San Giorgio ed ha manifestato la volontà di andare incontro alle esigenze dei cittadini, rimandando note più dettagliate al programma elettorale , che a breve sarà condiviso con i sei partiti; Balice ha ringraziato i partiti per la fiducia accordata e non ha nascosto l’emozione del momento.

Il pubblico in sala

Assenti giustificati gli on.Lorenzo Cesa ed Aldo Patriciello, trattenuti altrove da impegni istituzionali.

In definitiva si può dire che il centro destra c’è e, come ha detto De Benedittis, visti i tempi brevi fino alla scadenza elettorale “adesso dovrà correre”.

TUTTE LE FOTO PRESENTI IN QUESTO ARTICOLO SONO A CURA DI STEFANO MANOCCHIO