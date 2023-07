Efficientamento energetico: terminati i lavori anche presso l’edificio scolastico “Igino Petrone” di via Alfieri

Continua il percorso di efficientamento energetico degli edifici pubblici: terminati i lavori anche presso l’edificio scolastico “Igino Petrone” di via Alfieri.

L’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 20 KW sul solaio di copertura dell’edificio e la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con plafoniere LED ad alta efficienza dotate di sistemi di gestione intelligente del flusso luminoso; un intervento che consentirà di evitare l’emissione di circa 8500 kg di Co2 all’anno.

L’impianto di produzione di energia rinnovabile consentirà di produrre oltre 24mila KWh di energia elettrica pulita all’anno, con un abbattimento di circa 4,6 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) ed un risparmio in bolletta previsto di oltre 5mila euro all’anno.

L’impianto è stato anche ampliato con l’installazione di 5 sistemi di gestione e telecontrollo, con funzione di monitoraggio e gestione dei carichi anche degli impianti già realizzati presso le scuole Colozza, via Berlinguer, Jovine, via S.Antonio dei Lazzari e della stessa Petrone di via Alfieri.

Per quanto attiene, invece, l’intervento di “relamping”, sono state installate, al posto delle vecchie lampade a neon, 140 nuove plafoniere LED collegate ad un sistema di dimmerizzazione con sensore di rilevazione dei raggi solari che consente non solo di generare un ulteriore risparmio energetico con la regolazione ottimale del flusso luminoso in funzione della luce solare, ma anche di ottenere un comfort visivo ottimale all’interno degli ambienti scolastici.

La sola sostituzione delle lampade comporterà un abbattimento dei consumi di circa il 70 %, con il risparmio di circa 20mila KWh/anno, 3,74 Tonnellate Equivalenti di Petrolio e circa 2mila euro in bolletta.

“La consapevolezza sempre più forte del fenomeno dei cambiamenti climatici, del degrado ambientale e del conseguente abbassamento del benessere globale” ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Simone Cretella, “ha di certo portato alla necessità di creare condizioni di sviluppo sempre più sostenibili, a partire dagli impianti di proprietà della Pubblica Amministrazione, la quale dovrebbe sempre svolgere una funzione trainante per le buone pratiche collettive.

In questa ottica, il comune di Campobasso, grazie al finanziamento previsto dal D.L. n. 34 del 30 Aprile 2019 (c.d. Decreto “Fraccaro”) “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”, ha inteso portare avanti negli anni una serie di interventi di efficientamento energetico sul proprio patrimonio impiantistico (presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma e presso gli istituti scolastici Colozza, Jovine e Petrone) rendendosi virtuoso ai fini della tutela delle risorse, del territorio e dei suoi cittadini.

Risparmiare energia vuol dire risparmiare anche economie che possono essere reinvestite per migliorare gli spazi comunali, i servizi offerti ai cittadini e, in generale, la vita della comunità, con ampio ritorno di benessere, qualità dell’ambiente urbano ed extraurbano e conservazione degli ecosistemi”.