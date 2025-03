Effetto Forte sui parcheggi: è fuga dagli abbonamenti in città. Intanto De Benedittis ufficializza ricorso al Tar

In occasione della seduta consiliare odierna, ho ricevuto risposta ad una mia interrogazione, a mezzo della quale avevo chiesto di sapere il numero degli abbonamenti sottoscritti nel periodo 01.01.2025 – 27.01.2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2024. Ebbene, il dato emerso vale più di mille discussioni: si è registrato un calo del 35%.

La morale? Tentare di fare cassa sulla pelle di residenti e commercianti – senza alcun momento di confronto – non è soltanto ingiusto, ma pure controproducente e rivela gli evidenti limiti politici di una maggioranza arrogante, presuntuosa e lontana dalla realtà, che si è già chiusa nel palazzo e non vuole imparare dai propri errori.

Io nel frattempo vado avanti, sempre più convinto di rappresentare su questo tema e non solo la stragrande maggioranza dei cittadini. Confermo, in tal senso, che dopo essermi opposto in tutte le commissioni e aver promosso la predetta interrogazione, persone a me vicine hanno presentato ricorso al T.A.R. Molise per chiedere l’annullamento delle delibere di Giunta comunale nn. 321/2024, 340/2024 e 10/2025.

Ne attendiamo l’esito, fiduciosi di aver evidenziato l’ingiustizia dei provvedimenti adottati dalla Giunta e dal Sindaco.

AVV ALDO DE BENEDITTIS