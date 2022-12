Edizione 2022 dello Smartphone d’Oro, tra i 65 candidati anche il Comune di Campobasso

Manca davvero poco alla cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 dello Smartphone d’Oro, premio rivolto alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale, ideato e organizzato dall’associazione PA Social, la prima in Italia dedicata alla comunicazione e informazione digitale.

La terza edizione della premiazione si terrà mercoledì 14 dicembre a Roma a Binario F (via Marsala 29H, c/o Hub LVenture Group e LUISS Enlabs) a partire dalle ore 11, anche in diretta sui canali social dell’associazione (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch). Le candidature arrivate sul tavolo sono 65 con enti e aziende pubbliche di tutta Italia, valutate prima da una giuria scientifica di esperti, composta da importanti esponenti del mondo del giornalismo, della comunicazione, del digitale e dell’innovazione, poi dal voto popolare. Tra i candidati in lizza c’è anche il Comune di Campobasso.

Ecco l’elenco completo dei candidati: Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, Scuola Umbra TV, Comune di Roccella Ionica, Comune di Arezzo, Camera di Commercio delle Marche, Comune di Campobasso, Fnopi, INPS, Università di Camerino, FormezPA Linea Amica, Regione Toscana Giovanisì, Azienda Ospedaliera Alessandria, ASST Sette Laghi, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Camera Commercio Torino, Comune di Bagheria, Comune di Desio, Ospedale Perugia, INAIL, Istituti fisioterapici Ospitalieri Istituto Tumori Regina Elena IFO, AMIU SpA, Comune di Perugia, Policlinico di Bari, Unioncamere Piemonte, Fondazione Marche Cultura, Asl Ferrara, Centro Orientamento e Tutorato Università di Palermo, Regione Liguria, Piccoli Comuni del Welcome, APT Basilicata, Comune di Bergamo, AGID, Agenzia per la coesione territoriale, Comune di Reggello, Camera di commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini, Ausl Piacenza, Conferenza delle Regioni, Camera di Commercio di Chieti Pescara, Azienda Usl Toscana sud est, ISPRA, Federsanità, ERSU Sassari, ASL Roma 4, Commissione europea Rappresentanza in Italia, Comune di Trieste, ISIA, ATM, ITST G Marconi, Istituto Omnicomprensivo Antonio Giordano, Assessorato alla Mobilità Comune di Bergamo, Comune di Monza, Fondazione Sistema Toscana – Muoversi in Toscana, Sistema integrato ANCI FVG ComPA FVG, Polo9 impresa sociale, Polizia Locale del Comune di Bergamo, Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, ASL Teramo, AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02, Comune di Figline e Incisa Valdarno, Comune di Pollica, T-Station Academy Impresa Sociale, Lean Helthcare Award, ARA Piemonte, Fondazione TAB, Villa Gregoriana.

Lo Smartphone d’Oro è organizzato grazie ai partner L’Eco della Stampa, Hootsuite, Affidaty, Alpenite, Reelevate, Digital Angels, COMMED I A, Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale e ai media partner Agenzia di stampa DIRE, Digital Media, Datamagazine.it, Cittadiniditwitter.it, Velocità Media, Innovazione 2020, IPresslive, Il Giornale della Protezione Civile, Dentro Magazine, ai premi speciali Yes I Code e #DiCultHer.