L’incidente è avvenuto durante la notte appena trascorsa, nelle campagne di Duronia.

Il trattore su cui stava lavorando un giovane 35enne si sarebbe ribaltato schiacciandolo, purtroppo all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono in corso si accertamento.

Sul posto sanitari del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. La procura di Campobasso ha disposto la restituzione della salma ai familiari.