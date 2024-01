Nel primo pomeriggio di ieri al Comando Vigili del Fuoco di Campobasso è giunta la segnalazione da parte dei Carabinieri di due ragazzi abruzzesi dispersi sul Matese. Questi causa nebbia hanno avuto problemi a ritrovare il sentiero del ritorno sul versante campano, precisamente in località Pietraroja (BN). I ragazzi sono stati collaborativi e sono stati ritrovati in buone condizioni. L’intervento è stato portato avanti in collaborazione con il CNSAS e i Carabinieri Forestali.