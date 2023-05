Domenica 21 maggio torna Campobazar 

In programma per domenica 21 maggio, la prossima edizione di Campobazar, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto, promosso dal Comune di Campobasso e riservato ad appassionati dell’usato ed a semplici cittadini che hanno la necessità di liberarsi di oggetti ed accessori di ogni tipo che spesso riempiono le nostre case, soffitte e garage.

Come di consueto, l’area di svolgimento della manifestazione sarà quella dell’ex “Curva Nord” del vecchio stadio Romagnoli.

Per questa edizione, in via sperimentale, il mercatino proseguirà anche nelle ore pomeridiane, pertanto sarà possibile allestire la propria bancarella dalle 09.00 alle 19.00.

Partecipare al Campobazar è semplicissimo, basta inoltrare la richiesta con l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Campobasso (link https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20290 ) all’indirizzo di posta elettronica [email protected]