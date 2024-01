Diocesi Campobasso -Bojano: il nuovo Arcivescovo Colaiananni farà il suo ingresso in Molise sabato 9 marzo

Il 6 dicembre 2023 Papa Francesco ha nominato come successore di mons. Giancarlo

Bregantini, che ha raggiungo i 75 anni canonici, mons. Biagio Colaianni arcivescovo

metropolita di Campobasso-Bojano, già vicario generale dell’arcidiocesi di Matera – Irsina.



Le due arcidiocesi, quella lucana e quella molisana, si preparano ora a due grandi

eventi. Sono state ufficializzate, infatti, le due date importanti, quella della

consacrazione episcopale di mons. Colaianni che avverrà il 10 febbraio 2024, presso

il Palasassi di Matera, alle ore 16,00, e quella del suo ingresso in diocesi che avverrà

sabato 9 marzo 2024, con la solenne celebrazione eucaristica, presso la basilica

minore di Castelpetroso, alle ore 16,00.



Per consentire l’accesso presso il Palasassi di Matera, i fedeli sono invitati a

contattare i propri parroci per tutte le informazioni utili per prenotare la

propria partecipazione. Per l’ingresso sarà necessario, infatti, esibire ai volontari

per l’accoglienza il proprio pass, che sarà fornito dalle segreterie delle rispettive curie

arcivescovili ai parroci che raccoglieranno le adesioni.



Mons. Biagio Colaianni inizierà il suo ministero pastorale sotto la protezione della

Vergine Maria Addolorata di Castelpetroso, Patrona del Molise. Un segno questo per

indicare che nella Piena di Grazia si concentrano la totale fiducia nella volontà di Dio

e la cooperazione gioiosa alle sue opere