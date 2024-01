Dimensionamento scolastico: al Pilla di Campobasso non cambia nulla

“Un mio studente stamani mi ha chiesto: cosa succederà ora all’ Istituto Pilla dopo il piano di dimensionamento scolastico? Potevo rispondergli partendo dalle ultime disposizioni legislative ma poi ho preferito parlargli di quello che è già il nostro istituto. Una scuola che sa far fiorire e incentivare le menti degli studenti che le vengono affidate attraverso nuovi modelli operativi. Una scuola funzionale e orientata al futuro professionale. Quindi sebbene scompaia l’ufficio della presidenza presso l’Istituto Pilla di Campobasso, fermo restando che già negli ultimi anni la scuola era sottoposta ad una reggenza, vorrei rassicurare genitori e studenti, presenti e futuri, che da un punto di vista didattico e formativo nulla cambia. Anzi l’offerta si arricchisce di nuove opportunità messe a disposizione degli studenti. La sede dell’Istituto Pilla di Via Veneto a Campobasso resta, con tutta la storia che rappresenta. Gli insegnanti, i compagni di classe, la famiglia, il materiale didattico, l’ambiente scolastico: nucleo di stimoli e di emozioni per gli studenti”.

Il dirigente scolastico

P.ssa Rossella Gianfagna