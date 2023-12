Di Giacomo (Insieme per Campobasso) – Furti a Campobasso, per vincere il clima di allarmismo occorre campagna straordinaria di comunicazione

“Tra veri tentativi di furti e falsi allarmi, diffusi con rapidità specie attraverso una chat di

cittadini, il problema della sicurezza a Campobasso richiede prima di tutto di superare il

clima di allarmismo che produce solo l’aumento di apprensione nella cittadinanza”. Ad

affermarlo è Aldo Di Giacomo (Insieme per Campobasso) sottolineando come per

ristabilire la verità dei fatti su 100 casi di furti segnalati almeno 80 risultano furti tentati ed

il resto falso allarme. Nella serata del 30 novembre scorso – aggiunge – quanto accaduto in

zona Colle dell’Orso con ladri fuggiti da appartamenti conferma che nonostante il notevole

impegno della Questura di Campobasso, di tutte le forze dell’ordine, coordinate dal

recente intervento del Prefetto, il rischio di trovarsi ladri in casa è reale.

Ma negli ultimi giorni a parte i casi di vandalismo che da tempo colpiscono la città sono stati sempre più numerosi i casi di falso allarme che quelli di furto tentato. L’invito a condomini e cittadini – dice Di Giacomo – è di non farsi prendere dalla paura e di collaborare con le forze

dell’ordine segnalando tutto ciò che può essere realmente utile alle operazioni anticrimine

e di prevenzione. Non c’è alcun bisogno di sceriffi improvvisati e di ronde di cittadini.



Lasciamo lavorare chi ha il compito istituzionale di farlo. Credo che un ruolo importante in

tutto questo possano svolgere i media locali, non solo per non dare spazio ai falsi allarmi e

quindi di fatto incrementare il clima di paura, ma dando informazioni quanto più semplici

su cosa fare per la prevenzione. I cittadini hanno bisogno di sapere come fare per prevenire

e sentirsi sicuri attraverso una straordinaria specifica campagna di comunicazione, tanto

più utile per rasserenare il clima in vista delle festività natalizie.