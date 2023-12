Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Tragedia incendio casa a Campobasso e morte bambino, promuove iniziativa solidarietà

A seguito della tragedia che ha colpito la famiglia di Campobasso con la morte

di un bambino di nove anni a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione,

scatta la solidarietà dei cittadini. L’Associazione Cultura e Solidarietà – informa il

presidente Aldo Di Giacomo (che fornisce il proprio numero di telefono per

essere contattato) – in queste ore si sta occupando di una raccolta di

abbigliamento da destinare alla famiglia ed in particolar modo ai fratelli del

bambino. Servono con urgenza abbigliamento nuovo vestibilità per ragazzo di

13/14 anni e per bambina di 4 anni. L’incendio ha distrutto ogni cosa.

Chi vorrà

dare, inoltre, un contributo economico direttamente sul conto corrente:

Intestatario: MIGNOGNA ANTONIO/DEL ZINGARO MARIA

Banca Popolare di Novara

Codice IBAN: IT86X0503403801000000206625



I soldi raccolti serviranno per coprire tutte le spese che dovrà affrontare la

famiglia. Confidiamo nella generosità dei cittadini molisani che sapranno

sicuramente stringersi intorno ad una famiglia che ha subito una tragedia

immane.

Aldo Di Giacomo 3482773389