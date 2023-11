Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Pista ciclabile a Campobasso, è lo stesso spreco dei banchi a rotelle della ex ministro Azzolina

“La pista ciclabile a Campobasso rischia di fare la fine dei famosi banchi con le rotelle voluti

dall’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina (Cinquestelle) con un costo complessivo di

119 milioni di euro (quindi 274 euro a banco) e rimasti parcheggiati in depositi.

Evidentemente i Cinquestelle sono specializzati negli sprechi”. Così Aldo Di Giacomo,

presidente Associazione Cultura e Solidarietà, entra nel dibattito ripreso in questi giorni

sulla pista ciclabile che – dice – “non a caso registra più dissensi e proteste dei cittadini che

pareri favorevoli”. “Abbiamo sperato sino all’ultimo – afferma Di Giacomo – che la pista

servisse a favorire e promuovere la cultura dell’uso della bici anche nella nostra città per

affermare un modello di mobilità sostenibile ed alternativa alle auto. Purtroppo girando in

città non ho incontrato mai nemmeno un ciclista mentre sono facilmente verificabili i

disagi provocati alla circolazione automobilistica, già di per sé difficile. Si sono sottovalutati

fattori essenziali che determinano la vivibilità a Campobasso tra i quali, principalmente, il

clima freddo e la situazione della viabilità. Nei giorni scorsi è stato completato il tratto di

via Elena ed è proprio su questo tracciato che – dice Di Giacomo – è possibile riscontrare le

maggiori criticità a partire dalle dimensioni della pista ciclabile, che risulta troppo stretta.

Prima di “copiare” progetti da altre città, i nostri amministratori locali avrebbero fatto bene

ad approfondire ogni aspetto perché non è sufficiente, come fa l’assessore alla Mobilità

Simone Cretella, affermare che «la progettazione è stata portata avanti da tecnici esperti

del settore: ogni metro della pista risponde alla normativa del Codice della Strada, anche

negli attraversamenti e nelle intersezioni” senza porsi il problema di chi utilizzerà questa

struttura. Sicuramente investire nell’adeguamento e nel miglioramento della viabilità

cittadina non sarebbe stato uno spreco”.