Degrado, ritardi e opere incompiute, Cefaratti: “Questa è Campobasso, ma la Sindaca Forte forse vive su un altro pianeta”

“Lavori in netto e preoccupante ritardo sulle scuole, Castello Monforte ancora chiuso, politiche sociali ridotte al minimo indispensabile, politiche per la casa completamente insufficienti, generale degrado in città tra opere incompiute (come la piscina di Colle dell’Orso, l’immobile di via Marche e la scuola di Mascione), raccolta differenziata del tutto inefficiente, centro storco con una ZTL che non vede l’alba, il commercio in declino e una politica urbanistica e di rigenerazione urbana inesistente, mentre chi possiede terreni in zona Lucarino continua a pagare tasse su aree di fatto inedificabili. Potrei andare avanti per ore, la lista delle problematiche inerenti il Capoluogo è lunga e diversificata, ma forse la sindaca Marialuisa Forte vive su un altro pianeta”.

E’ quanto afferma in una nota il Consigliere comunale di Forza Italia Nicola Cefaratti, in risposta all’intervista rilasciata oggi dalla prima cittadina di Campobasso a un quotidiano locale.

“Mi perdoni la sindaca, ma sembra davvero di assistere a un film di fantascienza totalmente scollegato dalla realtà. Parla di progetti e traguardi, quando la situazione vera è appunto un’altra: la città è in sofferenza, c’è davvero tanto da fare e il problema più grave è che l’attuale maggioranza di Palazzo San Giorgio non sa ancora da dove cominciare, pochissime idee e pure abbastanza confuse, manca una visione in grado di rilanciare su più fronti il centro più importante del Molise”.

“Non poteva dunque – aggiunge Nicola Cefaratti – che essere negativo il mio voto su un Bilancio che non offre nessuna opportunità di slancio al Capoluogo è che è lo specchio di una coalizione nata quasi per sbaglio e che si regge su qualche cambio di casacca. Lo ribadisco con forza e convinzione: Campobasso merita di più!”.