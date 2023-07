Danilo Bertazzi sarà la special guest del Molise Pride

Danilo Bertazzi, noto al pubblico per aver interpretato il personaggio di Tonio Cartonio della Melevisione, sarà la special guest del Molise Pride. Bertazzi ha fatto coming out nel 2019, raccontando di avere un compagno e sarà presente durante la parata del 29 luglio a Campobasso.

Appuntamento alle ore 17:30 presso Piazza Cuoco per la terza edizione del Molise Pride. Il corteo attraverserà le vie del centro della città passando per Via Veneto, via Mazzini, Piazza Pepe e infine percorrendo, come per le passate edizioni, il Corso di Campobasso.



Slogan della manifestazione sarà ESITIAMO, un urlo, un grido rumoroso, una esplosione di “inesistenza”. Un motto che racchiude e rivendica la nostra spinta vitale come molisane e molisani. L’amore per chi è a noi accanto. L’amore per la nostra terra.