‘Cuore&Cervello.Dalla Clinica alla Ricerca’, convegno scientifico a Campobasso

Venerdì, 19 Gennaio 2024, a partire dalle ore 9.00, si terrà presso il Centrum Palace di

Campobasso, in via Giambattista Vico 2/A, il convegno scientifico dal titolo ‘Cuore&Cervello.

Dalla Clinica alla Ricerca’.

Il Simposio, che vede la partnership di Responsible Research Hospital, ASREM, Università

degli Studi del Molise, Università Sapienza, mira a fornire una panoramica dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche e cliniche nell’ambito delle interazioni tra la Cardiologia e le Neuroscienze.

L’incontro riunirà relatori provenienti dalle principali istituzioni Regionali, che svolgono la propria attività nell’ambito della cardiologia, neurologia, elettrofisiologia interventistica e chirurgia cardiaca.

Storicamente la clinica e la ricerca di base hanno ampiamente dimostrato che i fattori di rischio

cardiovascolare sono la causa principale di eventi cerebrali acuti come l’ictus. Ma ciò che negli

ultimi anni sta emergendo in modo sempre più chiaro è che gli stessi fattori possono incidere in

maniera determinante anche sulle patologie croniche-neurodegenerative.

Recentemente, poi, lo scenario si è ulteriormente allargato, arrivando a comprendere anche

patologie, come ad esempio l’Alzheimer, che si ritenevano di natura esclusivamente neurologica.

Il Simposio si articolerà in una lettura magistrale di apertura alla tematica generale, due sessioni che affronteranno la tematica dal punto di vista “neurologico” e “cardiologico”, ed una lettura di chiusura che offrirà uno spunto alle novità che vengono dalla ricerca.