Cronaca nazionale/ Tragico incidente stradale: muore un motociclista molisano.

Tragico incidente stradale in Emilia Romagna: deceduto un motociclista molisano.

Un 45enne è rimasto vittima di un incidente stradale accaduto sulla Provinciale 302 tra Brisighella e Faenza.

L’uomo, originario di Gambatesa ma da molti anni residente in Emilia Romagna, era in sella alla sua moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’auto guidata da una 33enne.

Purtroppo si sono rivelati vani tutti i tentativi di salvare la vita al centauro; personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constarne il decesso.

foto di repertorio