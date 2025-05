Crisi al Comune, Cefaratti: “Fallimento del patto di maggioranza, pronto a sostenere mozione di sfiducia

“Gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto la maggioranza di Palazzo San Giorgio certificano di fatto il fallimento di un’alleanza nata più per necessità che per vera convinzione e unità di intenti, un fallimento che al di là degli screzi e delle divisioni personali è innanzitutto di natura politica e programmatica, perché sono bastati pochi mesi di legislatura a svelare tutti i limiti di una coalizione incapace di ingranare davvero la marcia e di lavorare come si deve per il bene della città”.

A dichiararlo è il Consigliere comunale di Forza Italia a Campobasso Nicola Cefaratti.

“Il patto stilato lo scorso giugno da civici e centrosinistra dopo il primo turno elettorale, – aggiunge l’esponente azzurro – al solo scopo di superare un centrodestra forte e compatto, si è appunto rivelato fragile e di sicuro poco funzionale ai reali bisogni di un Capoluogo che mai come oggi ha bisogno di una grande visione e di una guida salda. Confido – conclude Cefaratti – nella serietà e coerenza dei rappresentanti del Cantiere civico e mi offro sin da subito disponibile a sostenere, qualora decidessero di presentarla, una eventuale mozione di sfiducia che possa consentire ai campobassani di tornare al più presto al voto e aprire finalmente una nuova e proficua stagione politica”.