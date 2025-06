Corpus Domini /Navette gratuite per concerti di Rocco Hunt e Alfa e la sfilata dei Misteri

In occasione delle celebrazioni del Corpus Domini, l’Amministrazione comunale di Campobasso informa la cittadinanza che nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2025 sarà attivato un servizio gratuito di autobus navetta per agevolare la partecipazione ai principali eventi in programma.



Concerti di Rocco Hunt e Alfa (20 e 21 giugno)

Le navette saranno operative dalle ore 18:00 fino al termine delle esigenze presso l’area antistante l’impianto sportivo “A. Molinari” in contrada Selvapiana.

Centro – Stadio

Parcheggi: Campo Scuola, Fontanavecchia, Sant’Antonio Abate, Via Monforte (rotatoria farmacia)

Percorso: Selvapiana, Macchie, Fontanavecchia, Piazza Venezia, Via Monforte e ritorno

Durata della corsa: ogni 15 minuti

Terminal – Stadio

Parcheggio: Terminal autobus

Percorso: Terminal, SS 711, Stadio

Durata: circa 15 minuti

Per consultare i percorsi completi consultare il link





Sfilata dei Misteri (22 giugno)

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 8:00 alle 14:00, con i seguenti itinerari:

Campobasso Nord – Centro

Parcheggi: Decathlon, CC Monforte, Via Ferro, Piazza I Maggio, Via Carlone, San Giovannello, Via IV Novembre, Via XXIV Maggio

Percorso: Via Ferro, Via Carlone, Contrada Colle delle Api, Mac Donand’s, Via IV Novembre, Via Crispi, Via Mazzini (Caserma CC), Via XXIV Maggio, San Giovannello, Contrada Colle delle Api, Monforte, Via Ferro.

Durata corsa: circa 20 minuti



Zona San Giovanni – Vazzieri – Mascione

Parcheggi: Convento San Giovanni, Via Scardocchia, Via Manzoni

Durata della corsa: circa 20 minuti

Per questo sabato, invece, non sarà attivo il servizio notturno “MoonLightBus”.

«Assicurare il servizio gratuito di trasporto pubblico durante i concerti e la sfilata dei Misteri – dichiara l’assessore Mimmo Maio – è una dimostrazione concreta dell’impegno dell’Amministrazione per una mobilità urbana sostenibile, ordinata, sicura e comoda. Invito tutti i cittadini e i visitatori a utilizzare le navette per vivere la festività del Corpus Domini in serenità e sicurezza. Un sentito ringraziamento va al Settore Trasporti e Mobilità, al Comando di Polizia Locale e alla società Sati S.p.a. per la realizzazione di questa iniziativa».