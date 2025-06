In occasione degli eventi legati al Corpus Domini, la sindaca Marialuisa Forte ha emanato un’ordinanza a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica. Le disposizioni si applicano nelle aree interessate dalle manifestazioni (concerti, sfilate, spettacoli, fiera

mercato ed esposizioni).



Queste le principali disposizioni valide dalle ore 18:00 del 19 giugno alle ore 6:00 del 23 giugno 2025: vietata la vendita e il consumo di bevande (anche non alcoliche) in contenitori di vetro, lattine o materiali potenzialmente pericolosi da parte di qualunque esercizio commerciale e distributore automatico; vietato introdurre o detenere tali contenitori nelle aree interessate; i pubblici esercizi possono somministrare bevande in vetro o lattine solo all’interno dei locali, con divieto assoluto di asporto; obbligo per gli esercenti di esporre visibilmente l’ordinanza.



Venerdì 20 e sabato 21 giugno, in occasione dei concerti di Rocco Hunt e Alfa, dalle ore 18:00 all’una, presso l’area antistante lo stadio comunale (Contrada Selvapiana) è vietata la vendita e la somministrazione di alcolici con gradazione superiore al 5 per cento del volume, essa è consentita solo in contenitori monouso di carta/plastica senza tappo.

Sono esclusi dal divieto i locali con servizio assistito ai tavoli.



Domenica 22 giugno, in occasione del concerto di Ron in piazza della Vittoria, dalle ore 20:00 all’una, nel raggio di 200 metri, è vietata la vendita e la somministrazione di alcolici con gradazione superiore al 5 per cento del volume e di qualsiasi bevanda in vetro, plastica, lattina, cartone o tetrapack.

Le violazioni dell’ordinanza sono soggette a sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, salvo che non costituiscano reato più grave.

L’ordinanza è pubblicato sui sito del Comune di Campobasso:

https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/po/mostra_news.php?id=2130&area=H