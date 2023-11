Situazione in chiaroscuro sul fronte della lotta all’epidemia da coronavirus in Molise. Nelle ultime 48 non si registrano decessi ed il contagio è basso, ma di contro c’è un nuovo ricovero; si tratta di un paziente di San Salvo che è in Terapia Intensiva .

Sono 10 i nuovi positivi su 145 tamponi refertati nei due giorni e al Cardarelli sono attualmente ricoverati quattro pazienti Covid.