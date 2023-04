La notizia degna di nota sull’emergenza Coronavirus in Molise è che nelle ultime 24 ore non si registrano decessi; c’è un dimesso e pertanto i ricoverati totali al Cardarelli sono 7, di cui 6 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Ci sono 14 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 217 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 6,4%.

Nelle 24 ore i guariti sono 18.