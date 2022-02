Coronavirus, un decesso, un nuovo ricoverato e due dimessi al Cardarelli

Coronavirus in Molise: cala il contagio, ma purtroppo non i decessi quotidiani. Non ce l’ha fatta un uomo di 90 anni di Pietracupa che era ricoverato in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 561. Non si registrano trasferimenti ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Campobasso. Oggi ci sono anche due dimessi, pazienti di Campobasso e Trivento i ricoverati totali scendono a 38, di cui 18 in Malattie Infettive, 16 nel reparto “Anziano Fragile” e 4 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 142 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2014 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 7%. I Comuni con il maggior numero di nuovi casi sono stati Campobasso (21) e Termoli (44).

Oggi si registrano anche 361 guariti.