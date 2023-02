Continua ad essere per fortuna stabile il quadro della situazione dell’epidemia da coronavirus in Molise. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi e al Cardarelli resta un solo paziente in Malattie Infettive.

Si registrano 6 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 286 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 2%.

I nuovi guariti sono 68.