Coronavirus in Molise, un nuovo ricovero ed una dimissione dal Cardarelli nelle 24 ore

La notizia da evidenziare è che per fortuna non ci sono decessi nelle ultime 24 ore; è un bilancio in chiaroscuro quello recente dell’epidemia da coronavirus in Molise.

Si registra infatti un nuovo ricovero nel reparto Malattie Infettive e Tropicali dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e si tratta di un paziente di Longano, di contro anche una dimissione dal medesimo reparto per un paziente di Termoli.

Sono 16 i nuovi positivi su 155 tamponi complessivamente refertati e sono sette attualmente i ricoverati Covid al Cardarelli.

Resta a zero il numero di guariti extra ospedalieri anche in queste ultime 24 ore.