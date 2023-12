Coronavirus in Molise: un nuovo ricovero e due dimissioni al Cardarelli

Anche se non ancora grave, la situazione dell’epidemia da coronavirus è caratterizzata, in Molise come nel resto d’Italia, da un notevole aumento del contagio.

Intanto il dato delle ultime 24 ore parla di un nuovo ricovero al Cardarelli di Campobasso nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali, per un paziente di Campobasso; di contro ci sono due dimissioni per pazienti di Guglionesi e Montenero di Bisaccia .

I nuovi positivi sono 45 su 199 tamponi refertati, con punte di 10 casi a Campobasso ed Isernia.

Al Cardarelli attualmente sono ricoverati sette pazienti Covid.

Sono 94 i nuovi guariti, di cui 23 a Campobasso e 12 ad Isernia.

foto di repertorio