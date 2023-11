La notizia buona è che nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi per Covid in Molise; purtuttavia si registra un nuovo ricovero al Cardarelli di Campobasso nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali, per un paziente di Tavenna.

Sono sei i nuovi pazienti colpiti dal virus su 94 tamponi refertati e all’ospedale Cardarelli attualmente sono ricoverati otto pazienti Covid.