Coronavirus in Molise, un nuovo ricoverato e due dimessi dal Cardarelli nelle 24 ore

Potrebbe essere definita una giornata di ‘transizione’, quella appena passata sul fronte della lotta al coronavirus in Molise; per fortuna non si registrano nuovi decessi al Cardarelli di Campobasso.

C’è invece un nuovo ricovero nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali e si tratta di un paziente di Campobasso; di contro anche due dimissioni per pazienti di Isernia e Campomarino.

Sono 22 i nuovi positivi al virus su 364 tamponi refertati; attualmente al Cardarelli sono ricoverati 14 pazienti Covid.

Ci sono ben 121 guariti extra ospedalieri, tra i quali 22 a Campobasso, 10 ad Isernia e 27 a Termoli.