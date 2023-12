Sono state 24 ore tutto sommato, ‘tranquille’ nella lotta al Covid in Molise, leggendo i dati Asrem del 20 novembre u.s: nessun decesso e nessun ricovero al Cardarelli di Campobasso ed anzi un dimesso dal reparto di Malattie Infettive e Tropicali e si tratta di un paziente di San Bartolomeo In Galdo.

Sono stati 50 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore con punte di 11 a Campobasso, su 176 tamponi refertati.

AL Cardarelli sono ricoverati otto pazienti Covid.