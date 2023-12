Coronavirus in Molise, un decesso ed un ricovero al Cardarelli nelle 24 ore

Tornano purtroppo in cronaca eventi luttuosi in riferimento all’epidemia da coronavirus in Molise.

Il bollettino Asrem del 23 dicembre parla di un nuovo decesso al Cardarelli di Campobasso nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali ; si tratta di una donna 90 anni di San Bartolomeo in Galdo.

Si registra anche un nuovo ricovero per un paziente di Petacciato.

Sono 37 i nuovi contagiati dal virus nelle 24 ore, con punta massima di 10 ad Isernia, su 150 tamponi refertati, ma ci sono anche 55 guariti extra ospedalieri.

Sono attualmente 10 i ricoverati Covid al Cardarelli.