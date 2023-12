La notizia da segnalare è che per fortuna non ci sono stati decessi per Covid in Molise nelle 24 ore; però si registrano tre nuovi ricoveri al Cardarelli di Campobasso nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali per pazienti di Casalciprano, Isernia e Montenero Di Bisaccia.

Sono 24 i nuovi positivi al virus su 183 tamponi complessivamente refertati ed attualmente al Cardarelli sono ricoverati 12 pazienti per Covid.