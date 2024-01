Sono state 24 ore per fortuna tranquille, con buone notizie per la lotta al coronavirus in Molise.

Si sono registrati solo sei nuovi casi su 186 tamponi refertati, mentre al Cardarelli di Campobasso attualmente restano cinque ricoverati Covid.

Buono il dato sui nuovi guariti extraospedalieri; sono 44 nelle 24 ore, di cui 13 a Campobasso.