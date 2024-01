Coronavirus in Molise, sette ricoveri al Cardarelli nelle ultime 72 ore

E’ il dato dei ricoveri quello maggiormente preoccupante in tema di epidemia del coronavirus in Molise, visto che per fortuna non ci sono stati decessi negli ultimi giorni al Cardarelli.

Il bollettino Asrem delle ultime 72 ore parla però di ben sette ricoveri nell’ospedale campobassano, nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali , per pazienti di Campobasso (2) Carlantino, Fornelli, Oratino, Isernia, Castel Di Sangro, mentre ci sono due dimissioni per pazienti di Isernia e Palena.

Ci sono stati nel periodo ben 68 nuovi positivi al virus, con punte di 16 a Campobasso e 13 ad Isernia, su 187 tamponi refertati, con una percentuale di contagiati sui tamponi molto alta.

Sono però molti i guariti extra ospedalieri nel periodo, ben 120, di cui 19 a Campobasso, 22 ad Isernia e 13 a Termoli.

I ricoverati Covid al Cardarelli sono attualmente 17.