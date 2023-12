Giornata di transizione nella lotta al coronavirus in Molise: per fortuna nessun decesso nelle 24 ore precedenti e nessun nuovo ricovero al Cardarelli, dove sono 11 i malati Covid di cui 10 in Malattie Infettive ed uno in Terapia Intensiva.

Resta alto il contagio in questi giorni. Sono 74 i nuovi positivi al virus su 314 tamponi refertati, con punte di 16 nuovi casi a Campobasso e 10 a Termoli.