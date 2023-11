La notizia buona è che negli ultimi due giorni non si sono regsitrati decessi per Covid in Molise; ma ci sono stati purtroppo altri due ricoveri al Cardarelli nel reparto di Malattie Infettive per pazienti di Campobasso e Termoli.

C’è un dimesso dal medesimo reparto, sempre un paziente di Campobasso.

Sono 18 i nuovi positivi nel periodo su 118 tamponi refertati e al Cardarelli sono attualmente ricoverati 9 pazienti Covid.