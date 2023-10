Coronavirus in Molise: due ricoveri e due dimissioni dal Cardarelli nelle ultime 24 ore

E’ una situazione ancora tutto sommato ‘tranquilla’ e speriamo che resti tale; ma deve rimanere alta l’attenzione ed il controllo dell’epidemia di coronavirus in Molise, leggendo i dati Asrem delle ultime 24 ore.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono stati due ricoveri: un paziente di Campobasso in Malattie Infettive e Tropicali ed uno di Benevento in Terapia Intensiva; di contro anche due dimissioni entrambe da Malattie Infettive e Tropicali per pazienti di Campobasso e Bojano .

I nuovi positivi nelle 24 ore sono stati solo due su 151 tamponi refertati.

Al Cardarelli sono ricoverate sei persone di cui cinque in Malattie Infettive; purtroppo non ci sono stati guariti tra i positivi fuori dalla degenza ospedaliera nelle 24 ore.