Sono dati confortanti quelli del report sull’epidemia da coronavirus in Molise negli ultimi quattro giorni.

Per fortuna non ci sono stati decessi al Cardarelli di Campobasso, ma si registrano due ricoveri in Malattie Infettive e Tropicali per pazienti di Pesche e Campobasso. C’è stato anche un dimesso, paziente di Vairano Patenora.

Sono stati 11 nel periodo i nuovi positivi al virus su 346 tamponi refertati. I pazienti Covid attualmente ricoverati al Cardarelli sono tre.